Bieb heeft tekort aan nieuwe sinterklaasboeken na grote opruiming

Sinter­klaas bereidt logeerpar­tij voor op Paleis Soestdijk

15:46 Het lijkt er sterk op dat Sinterklaas dit jaar een koninklijk logeeradres heeft gevonden. In voorbereiding op zijn aankomst in het mysterieuze plaatsje Zwalk, zijn de Sint en zijn roetveegpieten gespot op het landgoed van Paleis Soestdijk in Baarn.