Biltse Kitesurfer Tobias van Tellingen: De Piet Paulusma van het surfen

Van Tellingen leeft voor de zee. Bijna dagelijks staat hij op de plank en als hij niet aan het surfen is, dan houdt hij zich bezig met het voorspellen van de golven en de wind. Van Tellingen is de ‘Piet Paulusma’ van het surfen. Via zijn website surfweer.nl brengt hij duizenden mensen op de hoogte van het surfweer: Hoe hoog zijn de golven, hoe hard waait het en waar kun je het beste gaan golf of kitesurfen.

,,Het is een uit de hand gelopen hobby’’, vertelt Van Tellingen in het clubhuis van Jumpteam, een surfclub in Scheveningen. Hij doet mee aan de Hoek tot Helder, een kitesurf marathon van 130 kilometer. Vermoeid neemt hij plaats in de kleedkamer. ,,Ik heb net twee jongens uit het water gered. De lijnen van hun kites waren in elkaar gegaan en daardoor moesten ze hun kites loslaten. Eén van die jongens lag te spartelen voor het havenhoofd en toen heb ik hem naar de kust toe gesleept.’’

De surf meteoroloog kent de kust als geen ander. Hij kent elk plekje en weet precies waar de obstakels liggen en waar er veel stroming staat. ,,Zo’n tocht van 130 kilometer kiten langs de kust is niet zonder gevaren’’, meent hij. ,,Je moet niet alleen rekening houden met de wind en de golven, maar je moet ook de obstakels ontwijken. Je wilt niet op een strekdammetje knallen. En we varen hier met driehonderd mensen tegelijk. Dat is wel oppassen geblazen. Je wilt niet dat die lijnen van de verschillende kites met elkaar in de knoop raken.’’

Vanuit zijn werk was Van Tellingen al bij het kitesurf evenement betrokken: ,,Voor deze tocht heb je hele specifieke condities nodig: West, zuidwesten wind en 25 knopen. Bijna twee jaar lang zijn we bezig geweest met het vinden van een geschikte dag. Toen ik bijna dagelijks met deze tocht bezig was, bedacht ik dat ik de Hoek van Helder net zo goed zelf mee kon varen.’’

Het voorspellen van het weer. Het blijft hem fascineren. Misschien komt het omdat hij dicht bij het KNMI woont, maar Tobias van Tellingen is de enige surf meteoroloog die Nederland rijk is. ,,Als je in de Bilt woont, dan woon je natuurlijk ver weg van zee.. Nadat ik voor het surfen twee keer voor niets naar zee was gereden, besloot ik dat dat anders moest. Ik heb me verdiept in de weerkaarten en bedacht hoe ik een betere verwachting kon maken van de wind en de golven. Aanvankelijk deed ik dat alleen voor vrienden, maar toen steeds meer mensen daar naar vroegen, heb ik daar mijn beroep van gemaakt.’’