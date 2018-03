'Biografie Jos van Rey moet uit de handel worden genomen'

Van Rey haalt in zijn biografie een uit de hand gelopen burenruzie van ondernemer en partijgenoot Jos Becks aan. In het boek staat dat Becks zijn buurvrouw een klap zou hebben verkocht. Volgens de advocate van Becks, Dewi Worotikan, is dat pertinent onjuist. ,,Het is zonder te checken en zonder wederhoor opgeschreven”, zegt ze. ,,Hier is sprake van een Gordon-effect.”

Becks is in 2004 wel veroordeeld voor het slaan van zijn buurman. Die zou zijn moeder hebben aangevallen. ,,Mijn cliënt wordt nu onterecht neergezet als een vrouwenmepper. Dat zit hem dwars.”

'Oog om oog'

Volgens Worotikan is een rectificatie in ‘het plaatselijke sufferdje’ niet voldoende. ,,Naar ik heb begrepen is de eerste druk al uitverkocht, dus in heel het land krijgen mensen een verkeerd beeld van cliënt. Het is een type van oog om oog, tand om tand, dus hij wil dat het boek uit de handel wordt genomen.”