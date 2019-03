Carnaval blijft hen heilig, ook al wonen ze boven de rivieren

Hoe laat het precies is, weet ik niet. Het is al een tijdje donker, mijn man en ik hadden honger en de rij voor de frietkraam was lang. Het zal dus net na etenstijd zijn als we buiten staan met een frietei en een frietje mayo. Ons bier staat op een muurtje en we raken aan de praat met Loes en Twan, een broer en zus uit Venlo die al jaren boven de rivieren wonen. Ergens loopt nog een broer door de stad, ze zijn hem in het carnavalsgedruis kwijtgeraakt.