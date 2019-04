‘De beste plek om te mariekondoën is je eigen hoofd’

In dit huis geen Marie Kondo. Het had op mijn deur kunnen staan, naast de sticker tegen ongeadresseerde post: hier wordt niet gekondood. Want sinds de dag dat haar boek in de winkels lag, in 2011 alweer, en haar Japanse evangelie van minimalistisch opgeruimde huizen en opgerolde kledingpakketjes over de hele wereld werd omarmd, vond ik het niks. Aardig mens, die Marie, maar dat neurotische opruimen doet ze maar ergens anders.