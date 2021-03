‘De carrière van Wahib? Lekker belangrijk, hij vernietigt een leven’

‘Ik heb zo iets stoms gedaan.’ Met die woorden melden jongeren zich vaak bij Helpwanted.nl, een website over online seksueel misbruik van kinderen en jongeren. Via de site krijgen ze hulp, als naaktbeelden zijn gemaakt en in de openbaarheid terecht zijn gekomen. Hun verhalen zijn veelal variaties op dat ene, waar in Nederland nu volop over wordt gepraat, waarbij rapper en acteur Wahib een vermoedelijk minderjarige jongen geld belooft om zijn geslacht te laten zien tijdens een livestream. De jongen gehoorzaamt, maar krijgt het geld niet. Hij moest zijn piemel laten zíen, en het lichaamsdeel heeft nu eenmaal geen ogen. Inmiddels is Wahib verwijderd van Instagram.