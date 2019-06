‘De enige die verantwoordelijk is voor mijn gevoel, ben ik’

Als je naast me had gezeten, had je de zweetpareltjes op mijn voorhoofd gezien. Het was vrijdagmiddag, tijd voor ellende, tijd voor het wekelijkse gesprek met mijn baas. We keken samen naar de rapportages van mijn afdeling. Of beter gezegd: hij tuurde naar mijn Excelsheets, loerend als een gier naar de karkassen. Ik zat ertegenover, met klamme handen, een droge mond, wachtend op het Laatste Oordeel. Op dinsdag begon doorgaans mijn tegenzin: ik kreeg hoofdpijn en voelde me moe. Ik bedacht redenen waarom ik die vrijdag niet op kantoor kon zijn - lekke band, brug staat open, de wasmachine lekt - omdat ik wist dat ik het niet goed kon doen. Ongeacht de blinkende resultaten waarmee ik soms kwam: vrijdags ging ik gesloopt naar huis, murw van al zijn suggesties.