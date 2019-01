De grote issuekalender: januari

13 januari - Wereld Dag van de Migranten en Vluchtelingen



‘Alle ophef gleed van me af ’



De tumultueus verlopen inspraakavond op 21 oktober 2015, over de mogelijke opvang van asielzoekers in Steenbergen, staat bij velen nog op het netvlies. Dasja Abresch (46) uit Welberg was de vrouw die voor de asielzoekers opkwam en werd uitgejoeld.



Hoe was de periode na de inspraakavond?

,,Ik ben er veel op aangesproken. In die eerste weken werd ik uitgescholden voor hoer, nagetuft op straat of zag ik in mijn achteruitkijkspiegel dat iemand z’n middelvinger opstak. Dat hield het eerste jaar aan. Nu zingt een voorbijganger nog weleens ‘daar moet een piemel in’, wat de tegenstanders naar mij riepen, maar dat gebeurt sporadisch.”



Die avond bent u door de politie naar huis geëscorteerd. Tegenstanders gooiden een steen door uw raam, uw kinderen sliepen elders.

,,Ik had verwacht dat mijn woorden onrust zouden veroorzaken, maar deze toestanden had ik niet voorzien. Die mensen reageerden zo op mij uit onwetendheid, frustratie, het had niets met mij te maken. Ik heb mijn zegje gedaan, omdat ik het moest doen. Alle ophef heb ik langs me af laten glijden. Echt.”



U kwam de afgelopen verkiezingen met voorkeurstemmen in de gemeenteraad van Steenbergen. Heeft dat te maken met uw optreden in 2015?

,,Dat denk ik wel. De tweede grote partij, de Volkspartij, is vrij rechts. Ik sta met GewoonLokaal! voor een geluid aan de andere kant van het spectrum.’’



Is dat azc er nog gekomen?

,,De vluchtelingenstroom stopte. Daardoor was het niet meer nodig.’’