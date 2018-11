De puberende vriend van mijn dochter verpest de sfeer in huis

Dode en gewonde door botsing vliegtuig­jes bij Nederland­se grens

18:54 In het Duitse Erkelenz, dichtbij de grens met Roermond, zijn vanmiddag twee ultralight vliegtuigjes tegen elkaar aangevlogen. Daarbij is een piloot om het leven gekomen. De andere piloot is zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd. Het ongeluk gebeurde waarschijnlijk laag bij de grond.