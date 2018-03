Deze foto's moet je gezien hebben

Schokkend! Gefrustreerde rechter zet verdachte drie keer onder stroom

19:31 In het Texaanse Tarrant County verschijnen verdachten soms voor de rechter met een schokriem rond hun enkels. De zogenaamde stun belt wordt gebruikt als de gedaagde in de rechtszaal gewelddadig wordt of probeert te ontsnappen. In geval van Terry Lee Morris werd het apparaat echter gebruikt om hem te laten antwoorden op vragen van de rechter. Een schokkend verhaal.