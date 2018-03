Deze foto's moet je gezien hebben

AVROTROS: Enorm teleurgesteld over vertrek Art Rooijakkers

14:28 Art Rooijakkers laat met zijn overstap naar RTL zijn huidige werkgever AVROTROS teleurgesteld achter. De presentator is wekenlang met de omroep in onderhandeling geweest, maar kiest voor een vertrek. ,,Het is een grote aderlating voor ons en ook een enorme teleurstelling'', zegt een woordvoerster van AVROTROS.