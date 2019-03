Dit is het naakte zusje, of broertje, van Mona Lisa

Je hoeft geen kunstkenner te zijn om de gelijkenissen te zien. De Monna Vanna – ‘ijdele vrouw’ in het Nederlands – toont een vrouw in vrijwel exact dezelfde pose als in Leonardo da Vinci’s wereldberoemde werk Mona Lisa. Dat dit houtskool-portret in de werkplaats van Da Vinci werd gemaakt, werd al langer vermoed. Maar nieuw onderzoek door experts van het Louvre-museum, waar de Mona Lisa hangt, wijst uit dat het waarschijnlijk ook door zijn hand is vervaardigd.

,,Dit is een werk van hoge kwaliteit, gemaakt door een groot kunstenaar”, vertelt Mathieu Deldicque, conservator van het Conde Museum in Chantilly, thuis van de Monna Vanna. ,,Er is een grote kans dat Da Vinci het grootste deel van de tekening heeft gemaakt, maar zeker zullen we dat nooit weten.”

Mannelijk model

De Monna Vanna is in elk geval een ondeugender werk dan de Mona Lisa. Zo wordt ze met ontbloot bovenlijf afgebeeld, als we al van een ‘ze’ mogen spreken. De gespierde linkerarm en stevige nek zouden er volgens kenners op wijzen dat een man hierbij als model fungeerde en dat de borsten pas later zijn toegevoegd.