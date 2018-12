‘Dit kan de zwartepietendiscussie oplossen’

Wat nou als die hele zwartepietendiscussie de schuld is van Henny Huisman? Dat is minder vreemd dan je misschien denkt. In mijn hoofd ging het de afgelopen week zo: ik schaamde me kapot. Voor al die agressiviteit op straat, voor het uitzinnige rioolracisme op sociale media en op spandoeken, voor de ingegraven koppigheid en het totale gebrek aan inlevingsvermogen.



Die avond zaten we aan tafel en zoals altijd bespraken we voordat de maaltijd startte kort waar we die dag blij mee waren. Mijn dochter had haar antwoord paraat: ,,Win-win’’, zei ze. Verbaasd keken mijn lief en ik haar aan. Win-win? Als in: poeh-poeh of nou-nou?



Ze begon het uit te leggen. ,,We hebben het op school gehad over win-win. Je kunt pas zelf winnen als iemand anders wint. Zoek wat goed is voor iedereen!’’ Triomfantelijk keek ze rond, alsof ze zojuist het vuur had uitgevonden. En misschien was dat ook wel zo.