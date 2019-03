Dode tuinman terroriseert dorp in Duitsland

In het dorp Enkenbach-Alsenborn, vlabij Kaiserlautern in het uiterste westen van Duitsland, zit de schrik erin. Normaliter komt er weleens een politieauto langs als in een storm een boom op de weg is gevallen of een verveelde puber wat auto’s heeft bekrast. Maar nu wordt het dorp ‘geterroriseerd met explosieven’, zoals de Duitse media berichten. Gisteren klonk er een luide knal toen een vliegtuig door de geluidsbarrière ging, daarna moesten bewoners worden gerustgesteld.

Want Enkenbach-Alsenborn is ongerust nu het dorp decor is in wat een spannende thriller kan zijn over een verongelijkte tuinman die na zijn dood toeslaat en boobytraps achterlaat voor degenen aan wie hij een hekel had. Straf kan de 59-jarige hoofdverdachte, Bernard Graumann, in ieder geval niet meer krijgen. Hij zou zichzelf vrijdagavond hebben vergiftigd. Vandaag zou de politie dat eventueel na onderzoek bevestigen, weten Duitse media.

Moordaanslag

Een trieste zelfmoord van een tuinman, zo werd aanvankelijk gedacht. Alleen bleek Graumann – die in zijn jonge jaren werd veroordeeld wegens het beramen van een moordaanslag op de minnaar van een vriendin - een explosieve afrekening te hebben georganiseerd met mensen met wie hij al enige tijd ruziede. Waarover is niet bekend. Wel dat hij voor de slachtoffers in de tuin werkte.

Huisarts Jörn K. (64) raapte zaterdag in Enkenbach-Alsenborn nietsvermoedend een voorwerp op dat voor zijn praktijk was neergelegd. Het bleek een boobytrap. K. was op slag dood. Een dag later raakten in het naburige Otterberg twee vrouwen, een moeder en dochter, gewond toen een stuk hout ontplofte dat ze in hun kachel legden. Het zou met explosieven zijn geprepareerd door Graumann.

Volgens de Duitse politie zijn er sterke aanwijzingen dat het allemaal gebeurde omdat Graumann – getrouwd, vader van twee kinderen waaronder een zoon die bij de politie werkt - na zijn eigen dood nog wat appeltjes te schillen had. Een oproep van de politie aan eenieder die persoonlijke of zakelijke relaties had met de tuinman zich vooral te melden, zou tot nu toe 60 reacties hebben opgeleverd.

