Dood Carlo: hele Mallorca-groep moet vrezen voor straffen

Vijf vragen Waarom verdachten van doodschop­pen Carlo (27) op Mallorca nog steeds vrij rondlopen

15:35 Spanje draagt het onderzoek naar de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman (27) op Mallorca over aan Nederland. Tot tevredenheid van de negen verdachten uit het Gooi, want zo belanden zij niet in een Spaanse cel. Worden ze nu beloond voor hun vlucht naar Nederland? En vier andere vragen over deze zaak.