Driehonderd pilsjes de lucht in op uitvaart John Oldham

Haartransplantatie Liever geen kale knikker? Frank de Boer en Arie Boomsma gingen je voor

11:28 Een kale kruin, inhammen of een teruglopende haargrens. Binnen negen maanden kan kaalheid verleden tijd zijn. Klinieken in Nederland én het buitenland zien steeds meer mannen met een vollere bos haar vertrekken. ,,Het is even doorbijten, maar achteraf gezien valt het mee.’’