Een oppas voor een vaste avond: wel of geen goed idee?

Twitterpas­toor Jan-Jaap deelt digitale oorvijgen uit: ‘Soms is het goed niet braaf te zijn’

19:09 Een geestelijke die twittert, dat is vrij zeldzaam. En als meneer pastoor dan via dat medium ook nog eens kritische, ironische en soms zelfs cynische boodschappen de wereld in stuurt, is de aandacht al helemaal getrokken. Het verhaal van Jan-Jaap van Peperstraten (40): de Bressiaander die zo goed als ‘religieloos’ opgroeide, zijn leven omgooide en nu door het leven gaat als ‘twitterpastoor’.