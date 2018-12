‘Eens komt de dag dat iemand voor je opstaat in het openbaar vervoer’

Wendy van Dijk: The Voice volgend jaar nog op RTL te zien

19:54 John de Mol (63) liet deze week bij Pauw weten The Voice of Holland bij RTL weg te willen halen, maar voorlopig staat er nog niets vast. Wendy van Dijk vertelde vandaag aan RTL Boulevard dat de show in ieder geval volgend jaar nog op RTL 4 te zien is.