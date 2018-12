Eerste hulp bij overstappen: de energievergelijkers vergeleken

Chaos bij verkiezin­gen Bangladesh: twaalf doden, internet platgelegd

13:19 Bij gewelddadige schermutselingen bij de parlementsverkiezingen in Bangladesh zijn zeker twaalf mensen om het leven gekomen. Aanhangers van de regerende Awami Liga en oppositiepartij BNP bevochten elkaar zondag in verschillende delen van het land om controle over de stembureaus krijgen.