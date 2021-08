Gemist? Protesten door jongeren in Harskamp en Segers pleit voor minderheidskabinet

Jongeren verzetten zich fel tegen asielopvang in Harskamp: ‘Op zondag zitten ze gewoon weer in de kerk’

Vol onbegrip reageerde Nederland op het protest van zo’n 250 Harskampers, dinsdagavond voor de poorten van Schietkamp Harskamp waar gevluchte Afghanen zijn opgenomen. Wat is hier aan de hand? Verslaggever Albert Heller liep uren tussen de jongeren rond en sprak met ze. Een impressie van een avond vol angst en onbegrip. ,,Jij komt er later nog wel achter jongen’’, sist een oudere vrouw me toe. Als ik doorvraag over de reden van het protest wordt ze bozer en bozer. De korte samenvatting: moslims zijn een gevaar voor deze samenleving. Dat ze naar Nederland komen, is een schande. Het hele premium artikel lees je hier.