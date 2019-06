‘Het aanzoek moet nog komen, maar de huwelijksdatum staat al vast’

,,Amala en ik zaten bij elkaar in de brugklas. Destijds was ik een kop kleiner dan zij. ‘Klein, dik en schattig’, zegt Amala nu over mij. Aanvankelijk waren we goede vrienden, maar tijdens schoolkamp sloeg de vonk over. Ik was stiekem de filmavond in het huis van de meiden binnengeslopen en naast Amala gaan zitten. We keken een horrorfilm, zij sloeg haar arm om me heen en we zaten stiekem hand in hand. We voelden allebei: dit is meer dan vriendschap. Maar omdat zij al een vriendje had, bleef het daarbij. Pas na ons eindexamen - ik was inmiddels slank en 25 centimeter langer dan Amala - durfden we aan onszelf toe te geven dat we samen verder wilden.