Het debat ging plotseling over wie we wél en níet mogen herdenken

5 mei 5 mei = Bevrij­dings­fes­ti­vals! Hier moet je zijn

4 mei Rapper Ronnie Flex, dj Fedde le Grand en de Amsterdamse band MY BABY zijn dit jaar de Ambassadeurs van de Vrijheid. In drie defensiehelikopters vliegen ze het land over om op te treden. Maar de ambassadeurs zijn niet alleen. Er treden nog veel meer artiesten op, verspreid over verschillende podia in heel Nederland. Een greep uit wie je op 5 mei allemaal waar kunt zien.