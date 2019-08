Indische cultuur sterft langzaam uit: ‘Ik voel me een beetje een stiekeme Indo’

Duitse vrouw vermist nadat ze achter haar telefoon aan de Donau in sprong

15:19 Een 31-jarige vrouw is in het Zuid-Duitse Neu-Ulm is afgelopen nacht vermist geraakt nadat ze in de Donau was gesprongen omdat ze haar telefoon had laten vallen. Ze was van plan het toestel op te duiken. De vrouw is vermoedelijk door de sterke stroming meegesleurd. De politie houdt er ernstig rekening mee dat ze is verdronken.