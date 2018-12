Je bent nooit te oud om te leren zwemmen

Een minuut geleden durfde ze nog niet met haar hoofd onder water, nu drijft Britta Graf (44) haar buik met haar gezicht naar beneden, rustig uitademend in het water - of ze nooit anders heeft gedaan. Glunderend neemt ze het applaus van haar medeleerlingen in ontvangst. ,,Goed gedaan, Britta!”



Zo is de zwemles van docente Esther Visser (40) een aaneenschakeling van kleine persoonlijke zeges. Wat eerst nog een onmogelijk te nemen hindernis is, blijkt het volgende moment een met verbazingwekkend gemak gepasseerd station. Na weer zo’n kleine zelfoverwinning tekent zich op de gezichten van Seka Markovic, Britta Graf en Agnes Balogh een mengeling af van verbazing en trots: wow, heb ik dat echt gedurfd?



In een cursus van zes lessen maakt Visser volwassenen die om wat voor reden ook bang zijn voor water, vertrouwd met het meest voorkomende element op aarde. Watervrij maken, noemt ze dat. Ze laat ze ontdekken dat angst voor kopje onder gaan nergens voor nodig is, omdat het water je ‘draagt’ als je je ontspant. Dat je, als je toch met je hoofd onder water raakt, geen water binnenkrijgt zolang je blijft uitademen. En dat het niet eng, maar juist heerlijk is om gewichtsloos te drijven op het wateroppervlak.



Zwemmen is leuk, water biedt ontspanning waarvan je kunt genieten, houdt Visser haar leerlingen voortdurend voor. Ze laat ze praten en zingen onder water. Achter elkaar door het zwembad wandelen, voelend dat het opstuwend vermogen van het water je benen optilt. In een kringetje hand in hand drijven, zoals parachutisten in de lucht een formatie vormen. Spelenderwijs neemt Esther Visser angst en stress weg. Haar leerlingen maken kleine stappen, maar wel snélle kleine stappen.



Net als in andere zwembaden hangt in het doelgroepenbad van het De Mirandabad in Amsterdam, waar Visser een deel van haar lessen geeft, een indringende chloorlucht en is het vochtig warm. De felle tl-verlichting schijnt onbarmhartig op de witte tegels en de bleke, in badpak gestoken lichamen van de zwemmers.