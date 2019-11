Jeroen reist wereld rond voor werk: Ik heb geen vette spaarrekening

Afgelopen zomer was ik voor het eerst sinds een paar jaar weer in Nederland. Op een doordeweekse dag pakte ik de fiets van mijn moeder voor een tocht door de Drunense Duinen. Het is nergens zo relaxed fietsen als in eigen land: een streep glad asfalt, zonnetje en een verrekijker bij de hand voor het natuurschoon. Een specht roffelde en een eekhoorntje liet zich zien. Net na een bocht stormde plots een groep hoogbejaarden op me af; ik wist ternauwernood de berm in te schieten. Ze denderden door en staarden enkel naar een schermpje op hun stuur. Zo’n hoge snelheid, ik snapte er niets van. Later hoorde ik dat ze op elektrische fietsen zaten die met gemak 40 kilometer per uur halen. Levensgevaarlijk.