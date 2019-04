Kan ik een ruzie tussen vrienden oplossen door een etentje te geven?

Brainpower: Hiphop past goed bij The Passion

14:05 Een van de artiesten die gaat optreden tijdens The Passion in Concert is rapper Brainpower. Gerrit-Jan Mulder, zoals Brainpower echt heet, is van mening dat hiphop heel goed bij The Passion past. ,,Hiphop is eigenlijk veel inhoudelijker dan veel populaire rap vandaag is. The Passion ligt veel dichter bij hiphop dan men zou denken.”