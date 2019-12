Lee Towers brengt onder De Grootste Kerstboom een ode aan IJsselstein: ‘Kijk eens wat een lichtjes mensen’

Alles zat mee er een mooi feestje van te maken, en dat werd het dan ook: voor de 21ste keer brandt De Grootste Kerstboom ter wereld in IJsselstein. Het was Lee Towers die voor de derde keer het traditioneel geworden ontstekingsfeestje opluisterde met een optreden geheel in kerstsfeer.

De zanger naar wie onlangs twee enorme woontorens in Rotterdam zijn vernoemd - de Lee Towers - stak op het podium in IJsselstein niet onder stoelen of banken bijzonder trots te zijn op het feit dat hij ook dit jaar weer de klap op de rode knop mocht geven. Daarmee deed hij de 120 LED-lampen ontbranden die hangen aan de tuidraden van de Gerbrandytoren. Ook in 1993 en 2003 trad de zanger op onder de kerstboom.

Voor deze derde keer had hij zelfs - naar eigen zeggen diezelfde zaterdagochtend, meteen nadat hij uit bed was gestapt - een speciale ode aan IJsselstein geschreven. Een lied dat ‘Kerst in IJsselstein’ heet, en waarvan een couplet bijvoorbeeld zó gaat:

Het is niet te geloven mensen

Wat hier vandaag gebeurt

Ja ze hebben het weer voor elkaar

En er is niemand die nog zeurt.



Op evenemententerrein Het Podium in IJsselstein hadden zich zaterdagavond een paar duizend bezoekers verzameld, die uit volle borst het repertoire van Lee Towers meezongen. Vooral bij diens afsluitende kraker You never walk alone gingen onder de lichtjes van de zojuist ontstoken kerstboom ook nog eens vele honderden lichtjes branden van hun mobieltjes.

Dat luidkeels meezingen lukte nog niet met Lee Towers’ ode aan IJsselstein, aangezien de tekst bij het grote publiek niet bekend is. Maar het zou heel goed kunnen, dat bij komende kerst-bijeenkomsten in de Baroniestad een strofe als deze snel gemeengoed zal zijn:

Ja kerst in IJsselstein is al begonnen hier vandaag

En kijk eens wat een lichtjes mensen

Zoiets zien ze hier heel graag

Over heel de wereld wordt IJsselstein genoemd

Want met deze Grootse Kerstboom

is IJsselstein beroemd.

Iets na acht uur floepten de lampen in de boom aan. Het weer zat mee; het regende niet en er hing ook geen mist. In eerdere jaren is het wel eens voorgekomen dat de boom direct na de ontsteking niet te zien was vanwege de mist. En twee jaar geleden sloeg 36 uur vóór de ontsteking de bliksem in de boom met als gevolg dat hij dat jaar helemaal niet aan kon gaan.

Geregeld was het ook zo, dat De Grootste Kerstboom niet dreigde door te kunnen gaan vanwege geldgebrek. Maar onder een nieuw aangetreden bestuur met Mieke Kromwijk als voorzitter is er sprake van meer financiële stabiliteit en dus ook een groter geloof dat de boom ook in volgende jaren kan branden. Bij helder weer is de IJsselsteinse kerstboom - 372 meter hoog - van 25 tot 30 kilometer afstand goed te zien. Daarmee is hij voor de Utrechtse regio een ‘baken van licht in de donkere dagen voor Kerstmis’.

,,Je wordt er toch een beetje warm van’’, zo verheugde Lee Towers zich eerder al op het feestje in IJsselstein. ,,Laten we het in december éven fijn hebben met elkaar. Een beetje knuffelen mag ook weleens. Als je verdriet hebt, of je bent iemand verloren, dan moet ergens in het duister weer een lichtje voor je gaan schijnen.’’

Aansluitend aan het optreden van Lee Towers - die ook een nummer meezong met de eveneens optredende band Since 21, bestaande uit leerlingen van het Cals College Nieuwegein - was er nog muziek met deejay Silvan Stoet. De IJsselsteinse binnenstad was de hele zaterdag omgetoverd tot een Winterfair: een winterfeest vol kramen, live muziek, ontmoetingen en gezelligheid. Deze maand blijft ook de IJsselsteinse binnenstad sfeervol verlicht. Op alle zondagen kan er worden geshopt. De Plaats, voor het historische stadhuis, is tot en met 29 december ingericht als een winterse ontmoetingsplek. Daar vinden in de weekenden optredens in kerstsfeer plaats.