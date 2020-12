Lichte daling van aantal coronagevallen afgelopen week

Ook in Brabant is de landelijke trend zichtbaar. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant telt relatief gezien opnieuw de meeste besmettingen in Brabant, maar per honderdduizend inwoners is een duidelijke daling zichtbaar. Afgelopen week waren namelijk 213 geregistreerde besmettingen per honderdduizend inwoners, terwijl het getal een week eerder nog 250 bedroeg. Ook in de regio Brabant-Noord (van 204 naar 203) en in Brabant Zuidoost (van 215 naar 200) daalde het aantal besmettingen licht.