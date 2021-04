LIVE | Huisartsen worden platgebeld over AstraZeneca, 35.000 extra vaccins voor ziekenhuispersoneel

video Deze schatten hebben archeolo­gen al ontdekt in driedui­zend jaar oude Egyptische stad

10 april Archeologen hebben een tipje van de sluier opgelicht over de schatten die ze tot nu toe hebben gevonden in een pas ontdekte, ruim drieduizend jaar oude stad in Egypte. Het zou gaan om de grootste stad uit de Egyptische oudheid die ooit is gevonden. Hoewel nog maar een deel van het terrein is opgegraven, is al een ongekende rijkdom aan spullen gevonden.