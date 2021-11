LIVE | India stelt ‘slechts’ 7579 nieuwe infecties vast, EC wil uniforme geldigheidsduur vaccinatiebewijs

Wiet bestellen via Uber Eats? In Canada kan het

Vanaf vandaag geeft taxi- en maaltijdbezorgingsbedrijf Uber Canadese klanten de mogelijkheid om wiet te bestellen en vervolgens in de winkel op te halen. Het was in Canada al mogelijk om sterkedrank te laten bezorgen, net als in Nederland, maar nu dus ook cannabis. Uber denkt zo de illegale markt te bestrijden.

