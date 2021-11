LIVE | Naar Duitse kerstmarkt? Informeer voor vertrek naar coronamaatregelen





CoronavirusOnze oosterburen zien Nederland weer als hoogrisicogebied, wat gevolgen heeft voor reizigers naar Duitsland. Van plan om een kerstmarkt te bezoeken? Informeer voor vertrek of deze wel doorgaat en welke maatregelen er gelden voor bezoekers. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakt zich ernstig zorgen over het stijgende aantal coronabesmettingen in Europa. Het aantal besmettingen in het Europese gebied stijgt al zes weken op rij. Volg al het nieuws over het coronavirus in ons liveblog.