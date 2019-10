Malafide energieverkoop aanpakken met keurmerk: ‘Meer grip en controle nodig’

‘Schandalig’ Neckermann overladen met honderden negatieve reacties: ‘Dit is gewoon diefstal’

17:23 De webwinkel van Neckermann levert bestelde producten vaak niet en is niet of nauwelijks bereikbaar voor klanten met vragen. In augustus beloofde Neckermann de problemen binnen een paar weken te verhelpen, maar die belofte is het bedrijf niet nagekomen, meldt de Consumentenbond.