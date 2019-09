Massale opkomst wereldwijd klimaatprotest, mars in Den Haag van start

In de hele wereld worden vandaag weer protestacties gehouden voor een ambitieuzer klimaatbeleid. In Nederland organiseren vijf actiegroepen vanaf 13.00 uur een grote protestmars door het centrum van Den Haag vanaf het Malieveld.

De initiatiefnemers willen met hun acties de politiek ervan doordringen dat meer maatregelen nodig zijn om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Onder de deelnemers zijn vijf scholieren uit Wageningen, die afgelopen week te voet naar de Hofstad trokken. Diverse scholen en maatschappelijke organisaties sluiten hun deuren en ook diverse commerciële bedrijven gaan dicht voor de Klimaatstaking.

De wereldklimaatstaking moet een tweede golf van protest inluiden, nadat de eerste golf begin dit jaar. Zo trokken begin februari duizenden scholieren uit het hele land onder schooltijd naar Den Haag om meer actie tegen klimaatverandering te eisen.

De protestbeweging is geïnspireerd door de Zweedse tiener Greta Thunberg, die afgelopen week onder vuur kwam te liggen na haar emotionele speech op de klimaattop in New York. Het bekende ‘klimaatmeisje’ zal later vandaag voorop lopen in de klimaatmars in de Canadese stad Montreal.

In Nieuw-Zeeland kreeg de wereldwijde klimaatactiedag een vliegende start. In de hoofdstad Wellington liepen tienduizenden mensen in een protestmars naar het parlementsgebouw. Ook in andere steden in Oceanië, Azië en Europa gingen al talloze mensen de straat op.

Werk

Het ‘Fridays for Future’-protest is al lang geen aangelegenheid meer van enkel scholieren. Ook veel volwassenen hebben zich erbij aangesloten. In Nederland steunen tientallen maatschappelijke organisaties de actie, waaronder de natuur- en milieubeweging en linkse politieke partijen. Maar bijvoorbeeld ook vakbond FNV, de Fietsersbond en OxfamNovib.

De zorgen van de mensen die de straat opgaan voor een ambitieuzer klimaatbeleid zijn gegrond, stellen meer dan 1700 Nederlandse wetenschappers. Zij hebben een steunbetuiging aan de klimaatstaking gepubliceerd op de website van Scientists4Future NL.

Het woord ‘staking’ wil overigens niet zeggen dat werknemers zonder problemen hun werk kunnen laten liggen. Het wettelijke stakingsrecht geldt alleen voor werknemers die het werk neerleggen om betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen.

,,Als je in de problemen komt op je werk, kun je beter een vrije dag nemen. Maar ga vooral het gesprek over klimaatverandering aan op je werk, dat is superbelangrijk’’, zei eerder een woordvoerster van Fossielvrij Nederland, een van de actiegroepen die het protest organiseren.

Volledig scherm Duizenden studenten en demonstranten stroomden vandaag door de straten van Parijs om deel te nemen aan de Global Strike Day om te protesteren tegen de wereldwijde klimaatverandering. © Joris Van Gennip

Volledig scherm Klimaatprotest vandaag in Parijs © Joris Van Gennip

Volledig scherm Ook in Lausanne, Zwitserland, zijn vandaag veel scholieren en studenten op de been. © REUTERS

Volledig scherm Tibetaanse schoolkinderen in ballingschap gingen eerder vandaag in Dharmsala, India, de straat op voor het klimaat. © AP

Volledig scherm Studenten in New Delhi, India, nemen mee aan de wereldwijde ‘Fridays for Future’-mars. © REUTERS

Volledig scherm In Seoul, Zuid-Korea, trokken studenten vandaag op naar het huis van de president. © AP