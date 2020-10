Minder nieuwe coronabesmettingen dan gisteren, maar aantal blijft hoog

Amsterdam telde tussen gisteren en vandaag 413 positieve tests, ruim 200 minder dan de 632 die de hoofdstedelijke GGD zaterdag noteerde. In Rotterdam kwamen er afgelopen 24 uur 379 coronabesmettingen bij, in Den Haag 272 en Utrecht 236. Den Haag is nu de derde gemeente met meer dan 10.000 positief geteste inwoners sinds februari. In de regio Midden- en West-Brabant kwamen 476 besmettingen aan het licht, in Hollands Midden (oa Leiden, Alphen a/d Rijn en Gouda) 455 en in Brabant-Zuidoost 316. In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 39.000 nieuwe besmettingen gemeld.