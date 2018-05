Nederlandse robots delen abortuspillen uit in Noord-Ierland

Vlogger Snapking bekent vreemdgaan tijdens relatie met Famke Louise

31 mei Vlogger Tim van Teunenbroek, beter bekend als SnapKing en DieTim, bekent dat hij is vreemdgegaan tijdens zijn relatie met rapper Famke Louise. Zij leek hem daarvan te beschuldigen in haar nieuwe nummer Zonder Jou. De harde teksten van het lied gaan inderdaad over hem, vertelt Tim aan het YouTube-kanaal Jeroen & Co.