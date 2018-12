Personal Stylist shopt jouw kerstoutfit zónder extra kosten

Nederland­se Leonie strandt in finale Miss World, Mexicaanse wint titel

16:47 Leonie Hesselink uit de Winterswijkse buurtschap Kotten is vandaag in China geen Miss World 2018 geworden. De Achterhoekse strandde in de finale, toen de laatste dertig kanshebbers op de titel werden bekendgemaakt. Hesselink zat daar niet bij.