Relatie van Ernst Daniël Smid na vier jaar voorbij

7:51 Ernst Daniël Smid (65) en zijn vriendin Aly Burgers zijn na een relatie van vier jaar uit elkaar. Aan De Telegraaf vertelt de bariton dat de twee niet langer samenwonen. ,,We zijn er opnieuw achter gekomen dat onze karakters anders zijn dan in het begin van onze relatie. Daarom hebben we besloten uit elkaar te gaan.''