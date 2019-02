'Regels bloeddonatie homo's in juli soepeler'

video Dennis Weening maakt serie over ADO Den Haag

18:06 Dennis Weening heeft een nieuwe klus te pakken. De presentator gaat voor voetbalclub ADO Den Haag een serie maken over de voetballers. ,,Het heet 'Dennis maakt kennis' waarin ik alle voetballers van ADO ga leren kennen”, zegt Weening in een video op Instagram. De serie is vanaf zaterdag te zien op Fox Sports.