Sjoerd Kasius wordt raadslid voor Houtense inwonerspartij

Update Nederland­se fietser veronge­lukt op ‘een van 's werelds gevaarlijk­ste wegen’ in Georgië

20:03 Een tragisch ongeval in de bergen in Georgië heeft het leven gekost aan een Nederlandse fietstoerist. Hij maakte met een groep vrienden een afdaling van een van de meest iconische attracties in het Oost-Europese land en viel in een ravijn. ,,Naar alle waarschijnlijkheid door een te hoge snelheid’’, zegt de fietsverhuurder tegen onze nieuwssite.