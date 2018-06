Tentenprotest Roeterseiland ontruimd door politie

Het terrein is inmiddels geheel ontruimd. De politie is wel nog aanwezig om 'een oogje in het zeil te houden'. Volgens een protestvoerder is er een mars gaande in de richting van de Oudemanhuispoort of het Maagdenhuis.



De politie betrad het terrein omstreeks 22.00 uur, nadat de UvA de betogers meermaals had verzocht het te verlaten. "We hebben een aantal keer vriendelijk gevraagd," zegt een woordvoerder van de UvA. "Maar daar gaf niet iedereen gehoor aan."



Schram

Het terrein is door de politie 'onder lichte dwang ontruimd'. Daarbij werden geen aanhoudingen verricht. Wel is een aantal demonstranten opgetild tijdens de ontruiming. Volgens een getuige zijn bij de actie "meerdere mensen gewond geraakt". Een betoger heeft een tijdens de opruiming een schram op zijn wang opgelopen.



Vrijdagmiddag hadden studenten na afloop van een protestmars tien tenten op het terrein gezet, met als doel hier te overnachten. De UvA liet al gauw weten dat het de protesterende studenten niet toegestaan was de nacht door te brengen in de tenten op het universiteitsterrein.



De studenten demonstreerden tegen landelijke bezuinigingen op het hoger onderwijs en willen meer democratie en diversiteit binnen de universiteit.