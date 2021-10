Ter Apel kan komst asielzoekers niet meer aan: ‘Het gaat écht fout’

Dat zegt hij tegen lokale omroep RTV Noord. Zijn woordvoerder vult aan dat het ‘nu écht fout gaat in Ter Apel'. De druk op het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is zo groot geworden, dat er eigenlijk geen plek meer is, erkent ook een woordvoerder van het COA desgevraagd. ,,Wij onderschrijven dat het geen verantwoorde situatie is. Maar we kunnen geen mensen verplaatsen zonder extra plekken om ze naar toe te brengen. Gisteren zijn ons in het Veiligheidsberaad extra plekken toegezegd, maar die zijn er nog niet.”

Dus is het vanavond afwachten hoe hoog de nood in Ter Apel precies wordt. Tot laat in de avond zullen daar waarschijnlijk mensen binnenkomen die onderdak nodig hebben, maar plek is er niet meer. ,,Het ziet ernaar uit dat straks mensen binnenkomen in Ter Apel die we gaan proberen iets van een overdekte plek te geven. We kunnen niet precies zeggen hoe dat eruit gaat zien, maar het kan zijn dat we ze plaatsen in de paviljoens op veldbedden of een stoel, waar mogelijk. Maar een normale plek, met een bed, voldoende sanitair en een praatje, dat kunnen we nu niet iedereen bieden.” Eerder moest er soms op stukken karton geslapen worden, of sliepen asielzoekers bij gebrek aan kamers in kantoren van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm In 2015 werden vluchtelingen uit Ter Apel vanwege een tekort aan plek ook elders opgevangen, hier in een evenementenhal. Nu moet weer noodopvang geregeld worden. © ANP

Burgemeester Velema van de gemeente Westerwolde vertelde RTV Noord wat hij vanavond verwacht. ,,Het aantal mensen dat in de nachtopvang verblijft, groeit vanavond naar verwachting tot 750. Een situatie die allerminst wenselijk is, omdat in de opvang plek is voor maximaal 275 personen.” Als er meer mensen verblijven zijn er grote zorgen over de mogelijke verspreiding van virussen.

Per direct

,,Er moet per direct crisisnoodopvang gerealiseerd worden”, zegt Velema. ,,Het COA is druk doende, en ik heb continu contact met het ministerie. Maar rond 19.00 uur was het nog steeds onzeker of de gevraagde plekken beschikbaar zijn.” Dat is ook nu dus nog het geval. Velema vindt dat er crisisopvang moet komen, zoals ook nodig is als er geen treinen meer rijden en mensen niet naar huis kunnen door extreem weer. ,,Dan kun je niet verder reizen en moeten mensen in de Jaarbeurshallen overnachten. Dat is een landelijke maatregel die in zo’n noodsituatie van toepassing is. De minister moet verklaren dat dat nodig is: daar vraag ik dus om.” Het ministerie laat weten op 'korte termijn’ te willen zogen voor een oplossing.

