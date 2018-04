Toenemende wanhoop over bloedvergieten op Londonse straten

Ze stond die avond net iets te dicht te 'chillen' bij de verkeerde mensen. Enkele kogels, afgevuurd vanuit een passerende auto, maakten vorige week maandag een einde aan het leven van de 17-jarige Tanesha Melbourne-Blake uit Tottenham. Leden van een bende uit een nabijgelegen wijk plaatsten daags erna op social media een triomfantelijk bericht over de fatale schietpartij.



De dood van Melbourne-Blake was het dieptepunt in een week met meerderde steek- en schietpartijen in Londen. Het aantal moorden in de Britse hoofdstad staat dit jaar inmiddels op 53. De trieste cijfers tonen aan dat er in Londen in maart zelfs één moord meer is gepleegd - 22 tegen 21 - dan in New York, een unieke situatie. Een voormalige hoofdrechercheur van de Metropolitan Police zei eind vorige week dat zijn oud-collega's 'de controle over de Londense straten verloren hebben'. De roep klinkt om een avondklok voor jongeren in risicowijken.

Al Capone-benadering

Quote Cruciaal voor een doelgericht fouilleerbeleid is dat de politie weet wat er in buurten speelt en pro­bleem­jon­ge­ren op zijn minst van gezicht kent. Hoofdcommissaris Cressida Dick heeft nu een team van 120 agenten naar notoire plekken gestuurd. Er liggen plannen voor een Al Capone-benadering, waarbij verdachte lieden voor het minste of geringste van straat kunnen worden geplukt. Dick wil ook dat er iets gedaan wordt aan Instagram- en YouTube-pagina's waarop bendeleden filmpjes, foto's en nihilistische 'drill music' delen. Op die manier verheerlijken ze geweld of roepen ze er toe op. Op het bezit van messen, revolvers en zoutzuur zal nog strenger worden gecontroleerd, onder meer door de herintroductie van 'stop and search'.



Dat omstreden fouilleerbeleid was door Theresa May in haar tijd als minister van Binnenlandse Zaken ingeperkt. Het probleem was dat met name zwarte jongeren de doelgroep waren, zodat het beleid als racistisch werd ervaren. Maar het zijn ook zwarte jongeren die zowel de daders als de slachtoffers zijn van het dodelijke geweld, dat nu vooral voorkomt in Noord-Londense wijken als Tottenham, Islington en, iets meer naar het oosten, Hackney en Walthamstow. Er zijn voldoende rapporten verschenen, bijvoorbeeld van de Centre of Social Justice, waarin staat dat het ontbreken van vaders een belangrijke reden is dat jongeren zich bij bendes aansluiten, als plaatsvervangende families.

Cruciaal voor een doelgericht fouilleerbeleid is dat de politie weet wat er in buurten speelt en probleemjongeren op zijn minst van gezicht kent. Juist die kennis is verloren gegaan met het sluiten van wijkbureaus en het verdwijnen van veel wijkagenten. De 'Bobby on the Beat' met zijn helm en vaderlijke lach is vervangen door bobby's in scheurende politieauto's met oorverdovende sirenes. 'De enige plek in Londen waar je nog steeds politie kunt zien patrouilleren, is rondom Parliament Square en Buckingham Palace. Ik vraag me af waarom', merkte commentator Simon Jenkins op in The Guardian.

Bezuinigingen

Quote Veel jongeren voelen zich nergens meer bij betrokken, voelen dat ze nergens bij behoren Pauline Pearce, kandidaat burgermeesterschap in Hackney De Londense burgemeester Sadiq Khan, die nog niet is gesignaleerd op plekken waar jongeren het leven hebben gelaten, heeft de schuld dan ook gelegd bij de politiebezuinigingen van de Conservatieve regering. Critici wijzen erop dat Khan, als de uiteindelijke baas van het hoofdstedelijke korps, een half jaar geleden wel negenhonderd agenten inzette bij het bestrijden van haatuitingen op het internet. Volgens criminoloog Anthony Gunter, die een boek over gang-geweld schreef, zijn het vooral bezuinigingen op de verzorgingsstaat, van jeugdhonken tot aanvullende studiebeurzen, die indirect hebben bijgedragen aan de geweldspiraal onder jongeren.



De moorden hebben geleid tot demonstraties. In Hackney kwamen woensdag jeugdwerkers, plaatselijke politici, bezorgde ouders en leden van kerkgenootschappen bijeen op de plek waar de 18-jarige Israel Ogunsola was doodgestoken, een jongen die op Oudjaarsavond al een andere aanval had overleefd.