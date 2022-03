Vandaag eerste lenteachtige dag, temperatuur volgende week mogelijk richting 20 graden

Voor het eerst dit jaar tikte de thermometer in De Bilt vandaag 15 graden aan. In het zuiden van het land werd zelfs bijna 17 graden gemeten. Daarmee is de eerste onofficiële lenteachtige dag een feit. En daar blijft het niet bij.

Op het KNMI-station in De Bilt gaf het kwik vanmiddag om 14.50 uur een temperatuur van 15 graden aan. In Zuid-Nederland was het rond dat tijdstip nog iets warmer: het meetstation in Gilze-Rijen meldde 16,8 graden. Bij 15 graden wordt vaak gesproken van een lentedag. Maar een officiële term is dat niet, zegt meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza. ,,Dat neemt niet weg dat het erg lekker weer was vandaag.''

‘Zomerse dag’ en ‘tropische dag’ zijn wel officiële termen in de meteorologie, legt Klaassen uit. ,,Maar lentedag niet, ook al wordt daar bij 15 graden vaak over gesproken. Maar tijdens de storm Eunice was het ook zeer zacht, bijna 15 graden. Dat zou je toch geen lentedag noemen. De zon en wind spelen ook een rol.’’

Niet uitzonderlijk

Uitzonderlijk was de hoge temperatuur vandaag niet. Gemiddeld is de 15 graden namelijk exact op 10 maart te verwachten. De afgelopen drie jaar viel de eerste dag met deze lenteachtige temperaturen in De Bilt juist opvallend vroeg. Vorig jaar was het op 21 februari zo ver, in 2020 op 16 februari en in 2019 op 17 februari. Soms wordt het een stuk later pas voor het eerst 15 graden. In 2008 moesten we er zelfs op wachten tot 20 april.

Ook morgen kunnen we op een mooie dag rekenen. Vooral in de ochtend wordt het nog flink zonnig. Na een nacht met slechts lokaal nog vorst op neushoogte warmt het door de zuidoostenwind snel op. In de middag kan het ten zuiden van de grote rivieren 16 graden worden. De wind trekt wel aan, waardoor het frisser aanvoelt.

20 graden

In het weekend wordt het wat minder. Er kan zelfs een spatje regen vallen. Maar maandag loopt de temperatuur weer op, voorspelt Klaassen. ,,In de loop van volgende week wordt het 15 tot 17 graden of zelfs warmer. Ik sluit niet uit dat we woensdag in het zuiden van het land 20 graden halen. Maar dat is nog geen zekerheidje.’’