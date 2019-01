‘Vrijen in de buitenlucht: ik kan het iedereen aanraden’

,,Met iemand trouwen bij wie je de rest van je leven wilt blijven - eigenlijk is dat heel bijzonder. Mijn ex was niet de man met wie ik dat wilde. In het begin van onze relatie twijfelde ik al, maar ik was jong, hij was lief, ik ben er gewoon ingestapt. We kregen kinderen en runden ons gezin, maar passioneel was het niet. Hij was iemand van de veilige route, letterlijk en figuurlijk. Op vakantie in de bergen over een smal zijweggetje crossen, dat wilde hij niet. Nieuwe mensen ontmoeten of een feestje organiseren, hij stond er niet voor open.



Ik leidde een burgerlijk leven dat niet bij me paste. En hoe gezapiger het werd, hoe meer mijn onvrede toenam. Dus ging ik vaker uit met vriendinnen, dansen, drinken, lol maken. Mijn man vond het best, als hij maar niet mee hoefde. Bovendien hoopte hij dat ik thuis meer rust zou vinden als hij me de vrijheid gaf. Maar het tegenovergestelde gebeurde. Door het stappen kwam ik erachter dat ik nog prima in de markt lag. Ik had veel sjans. Door al die mannelijke aandacht groeide ik en toen Oscar op mijn pad kwam, spatten de vonken eraf.