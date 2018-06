Vrijheid van meningsuiting goed bewaken

Het zijn turbulente tijden in televisie­land

7:00 Dalende advertentie-inkomsten, kijkers die Netflix en YouTube verkiezen boven NPO, RTL en Talpa TV; het zijn turbulente tijden in televisieland. Minister Arie Slob gaat vanmiddag met de Nederlandse mediasector in gesprek. Deze krant sprak met ingewijden over de vier belangrijkste struikelblokken in Hilversum.