Welke toekomst creëer je in het komend jaar?

Een paar dagen geleden was het precies vijfentwintig jaar geleden dat de dokter tegen me zei: je hebt suikerziekte. Diabetes type 1 en het is ongeneeslijk. Je mag drie weken het ziekenhuis in, ook met kerst. En vanaf nu spuit je vier keer per dag insuline. Je mag dit en dat niet meer eten. En trouwens, je gaat waarschijnlijk vijftien jaar eerder dood dan gezonde mensen.



Van alles wat de huisarts tegen me zei, over spuiten en prikken, diëten en meten, was het die vijftien jaar, zo wonderlijk nauwkeurig, die het hardst bij me binnenkwam. Ik zie mezelf nog zitten in zijn rommelige praktijk, een oenig skelet naast zijn bureau keek me aan. Ik zat te trillen in mijn stoel. Droge mond, rode ogen. Of ik nog vragen had. Ik was 12 en oud genoeg om te ontdekken wat de normale levensverwachting van mannen in Nederland was - om daar meteen die afgepakte vijftien jaar vanaf te trekken. Ik word 63. Een jongetje met een deadline.