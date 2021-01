Ziekenhuisapotheken wachten op komst vaccin, maar zijn klaar om te beginnen

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers vertelt dat de ziekenhuisapotheken de afgelopen tijd zelf maar aan de voorbereidingen begonnen, voor het geval zij toch aan de slag zouden moeten. ,,Alle regie ligt bij het RIVM, maar we hebben onszelf voor de zekerheid voorbereid. We hebben nagedacht over de logistiek, opslag en instructies. We hebben gekeken welke informatie we konden vinden en geïnformeerd bij onze zuiderburen.”

Dat is maar goed ook, want vandaag werd duidelijk dat zo'n 30.000 man aan zorgpersoneel in allerijl toch eerder gevaccineerd worden dan gepland. Een woordvoerder van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zegt dat de vaccinatie van zorgpersoneel ‘naar voren wordt getrokken’.

Geen bericht

Quote Wij kunnen dit goed Gerard Hugenholtz, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers Daardoor kunnen ze nu zo aan de slag, ook maandag al, zoals IC voorman Diederik Gommers zegt. Maar dan moet het vaccin wel dit weekend al worden verspreid en het lijkt onwaarschijnlijk dat dat gebeurt. Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) zegt dat pas na 8 januari geprikt kan worden.



Hugenholtz heeft zelf nog geen enkel bericht ontvangen waaruit blijkt wanneer het vaccin kan worden verwacht. Hij heeft inmiddels wel gelezen dat het vaccin tegen corona eerst naar tien ziekenhuizen zal gaan, om daarna onder verschillende ziekenhuizen verspreid te worden. Dan kost het mogelijk nog wat extra tijd voor het in alle ziekenhuizen is gearriveerd.

Vriezer

Maar als het eenmaal zo ver is, kan het snel gaan. ,,Ongetwijfeld krijgen we het vaccin van Pfizer, dat op -70 tot -80 graden bewaard moet worden. Veel ziekenhuizen hebben al een vriezer waarin dat kan, anders kan het in de koeling waar het vijf dagen houdbaar is. Uit één ampul kunnen vijf spuitjes gegeven worden. De arbodienst geeft in het ziekenhuis bijvoorbeeld de gewone griepvaccinaties, die kan dit ook doen. Wij kunnen dit goed, het is buisiness as usual.” Ook het geven van een tweede prik, die zorgt voor volledige bescherming, zal niet voor problemen zorgen. Na die tweede prik duurt het nog een week voordat de gevaccineerde ook echt is beschermd tegen covid.

Zo is het wachten op het vaccin, ook bij logistieke dienstverlener voor de farmaceutische industrie Movianto. Hun site manager Michiel Heller zegt: ,,In principe zijn wij er klaar voor. Maar het is aan onze opdrachtgever, het RIVM, om te bepalen wanneer wij moeten leveren en dan gaan wij daarvoor zorgen.”