Zorgen om Nederlandse Chadia in Syrië: ‘Ze ligt in poep’

Op oude foto’s is te zien hoe Chadia was. Een lachend kind met de muizenoren van Minnie Mouse op zwaait naar de camera. Ze doet hetzelfde als ze wordt vastgelegd op een versierde stoel. Dan die beelden van nu. Daar is Chadia, een dertiger inmiddels, met zulke korte haren dat ze wel kaalgeschoren moet zijn geweest. In een tent in een detentiekamp in Noord-Syrië ligt ze op een vieze matras. Weer een nieuwe foto. Haar voet is verdwenen. Om de stomp aan haar been zit een verband.