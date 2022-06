100-jarig Brabantia degradeert; Someren en Oirschot Vooruit wel verder

Nacompetitie eerste klasseNota bene in het seizoen dat Brabantia honderd jaar bestaat is de club voor het eerst sinds 2010 gedegradeerd naar de tweede klasse. Oirschot Vooruit en Someren knokten zich wel een ronde verder in de play-offs.

Brabantia - DAW Schaijk 0-3.

Brabantia is gedegradeerd naar de tweede klasse. De ploeg van trainer Roel Nabuurs verloor in eigen huis met 3-0 van DAW. Daar was wel een verlenging voor nodig. Brabantia kreeg al vroeg in de wedstrijd een penalty, maar Florian Ross schoot de bal op de paal. Veel had Brabantia daarna niet te duchten van de bezoekers uit Schaijk, tot het laatste kwartier aanbrak en eerst verdediger Marvin Mollen rood kreeg na een overtreding en de scheidsrechter ook invaller Moreno Koenders wegstuurde na een vermeende slaande beweging. Met negen man hield Brabantia het vol tot de 107e minuut. Toen viel de 0-1 voor DAW en was het verzet van de Strijpenaren gebroken. Het werd uiteindelijk 0-3 voor de bezoekers.

Rhode - Kruisland 0-2.

Na vier jaar zakt Rhode terug naar de tweede klasse, terwijl Kruisland verder mag strijden voor promotie naar de eerste klasse. Halverwege stond het nog 0-0 op sportpark De Neul. Kruisland had een overwicht, maar de beste kansen waren in de eerste helft voor Rhode. Een afstandsschot van Mark van der Zanden teisterde de lat en doelman Maikel Korebrits bracht redding op een pegel van Bas van Kuringen. In de tweede helft ontsnapte Rhode aanvankelijk nog aan een achterstand toen een schot van Tom Schipper via de onderkant van de lat net geen doel trof. Maar in de 60ste minuut werd het alsnog 0-1. Yoeri Rombouts, in de competitie al goed voor 38 goals, scoorde. De afscheidnemende Bas van Kuringen had de stand nog gelijk kunnen trekken, maar schoot in kansrijke positie over. In de 85ste minuut deelde Remco van der Riet de genadeklap uit aan Rhode door de 0-2 binnen te koppen.

RVU - Oirschot Vooruit 2-5.

Al in de rust werd het bestuur van Oirschot Vooruit gefeliciteerd met de overwinning door de collega’s van RVU, logisch want toen stond het in Meerssen al 1-5. Job van Gestel en Bram van Straten scoorden in het eerste kwartier, 0-2. Oirschot was in de eerste helft dodelijk effectief en binnen een half uur stond het 0-5 via Daan Hagemeier, Joris Swaanen (strafschop) en nogmaals Van Gestel. Pal voor de thee maakte de thuisploeg de 1-5. In de tweede helft hoefde Oirschot Vooruit niet meer en incasseerde het in de slotfase een tweede tegentreffer.

Mierlo-Hout - Bekkerveld 1-4.

Het seizoen van Mierlo-Hout zit erop na een geflatteerde 1-4 nederlaag tegen Bekkerveld uit Heerlen. De start van de Helmonders was nochtans goed, via Jasper Lalisang was het in de derde minuut al raak. Na een kwartier raakte de thuisploeg het initiatief kwijt en via een zwabberbal werd het 1-1. Na een fout in de opbouw van Martijn van Thiel viel vlak voor rust de 1-2. De ploeg van trainer Raymond Koenraadt domineerde ook de tweede helft en raakte via Thom Meeuwsen de paal. In de slotfase liep Bekkerveld uit naar 1-4. ,,De pijp is leeg” concludeerde Koenraadt na afloop.

SSS’18 - Someren 0-2.

Met een 2-0 zege bij SSS’18 in Overloon bereikte Someren zondagmiddag de halve finale van de nacompetitie. Someren overvleugelde SSS, de nummer dertien van de eerste klasse D, na rust op sportpark De Raay. Nadat een hoekschop van de gasten via een speler van de thuisploeg op de paal eindigde, Maico Meulen en Koen de Louw op doelman Sjoerd Cornelissen stuitten, was het een kwartier voor tijd raak. Meulen prikte van dichtbij binnen. In blessuretijd gooide De Louw de wedstrijd in het slot. De zege van Someren was verdiend. Alleen voor rust had het elftal van Tim van Seggelen nog iets van SSS te duchten. De enige echte grote kans van de thuisploeg was voor Koen van Bree uit een vrije trap vlak voor rust. Someren wacht in de halve finales een thuiswedstrijd tegen Bekkerveld.