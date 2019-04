16-jarige Wintermans scoort bij debuut voor Dosko'32; Bavos pakt periodetitel

Eerste klasse D

Schaesberg – Deurne 0-4. ,,We speelden een matige wedstrijd”, weet Deurne-coach Jurgen Elbers. ,,Maar als je op een donderdagavond naar Landgraaf rijdt, dan teken je voor een 0-4 overwinning.” Goed speelde Deurne dus niet, maar voor de rust scoorde de ploeg wel twee keer. Na een halfuur opende Harm van der Steen de score en zes minuten later verdubbelde Twan Hendricks de voorsprong: 0-2. In de tweede helft kwam de ploeg van Elbers niet meer in de problemen en wist zelfs nog twee keer het net te vinden. Na zeventig minuten knalde Parfait Luwawa de 0-3 tegen de touwen en twee minuten voor het eindsignaal bepaalde Stefan van der Werf de eindstand op 0-4.

Tweede klasse F

Hilvaria - Rood-Wit V 3-1. Hilvaria kwam in de negentiende minuut op voorsprong. Stef Fasen kreeg een goede mogelijkheid op de gelijkmaker, maar Hilvaria kwam drie minuten na rust op 2-0. Door een knullig eigen doelpunt kwam Rood-Wit’67 op 2-1, voordat Hilvaria 3-1 maakte.

Derde klasse C

Liessel – SV Laar 0-0. Trainer Maarten Stevens zag dat zijn team een uitstekende pot speelde tegen SV Laar. ,,Dit is misschien wel de beste wedstrijd die we hebben gespeeld na de winterstop. Tekenend voor deze wedstrijd was dat de mascotte voor de wedstrijd al naast schoot en dat wij dat de hele wedstrijd hebben overgenomen.” Zowel de eerste als de tweede helft was Liessel de betere ploeg, maar was de beslissende pass vaak niet goed. Daardoor eindigde de wedstrijd met dezelfde stand als waarmee werd afgetrapt: 0-0.

Derde klasse D (Zuid 1)

Sparta’25 - Spoordonkse Boys 2-0. Sparta’25 haalde op eigen veld drie belangrijke punten in de titelrace tegen Spoordonkse Boys. De gasten stonden negentig minuten lang rond hun eigen zestienmetergebied. Sparta’25 had moeite om het baltempo hoog genoeg te krijgen zodat het defensieve blok kon worden gebroken. De ploeg van trainer Patrick Methorst gaf echter niet op en twintig minuten voor tijd resulteerde dat in een voorsprong. Robert van Lankveld maakte de bevrijdende treffer: 1-0. In de slotfase maakte Daan van Heijnsbergen met een prachtige volley nog de 2-0.

Vierde klasse E

Neerkandia – Sterksel 11-1. De eerste helft was het veld spel matig, maar realiseerde de thuisploeg wel een 4-1 ruststand. Na de thee begon het echt te draaien en werd er nog zeven keer gescoord. De doelpuntenmakers: Willem Mennen, Jonathan van Bussel, Ron van Dijck, Gert Swinkels (4), Max Verstappen, Coen van Horen, Luuk Seijkens en Marijn van Heugten. Voor Sterksel scoorde Jeffrey Perts.

Vierde klasse F (Zuid 1):

HMVV - De Raven 1-1. HMVV leidde halverwege door een goal uit de counter van Bram van Limpt. Na de pauze werd er een goal van de thuisploeg afgekeurd en maakte De Raven de gelijkmaker door toedoen van Gijs Wuijts. De Raven eindigde met tien man na rood voor Theun van Ekkendonk. HMVV kreeg tien keer geel.

Waalre - Nieuw Woensel 5-1. René Hooijmans zette Waalre op het spoor van de grootste seizoensoverwinning, door 1-0 te maken na een gekeerde penalty van Kees Uijthoven. Joey Visser scoorde de 1-1, voordat Waalre via Joey Gang, een eigen goal, Uijthoven en Zicco van Donk (penalty) ver wegliep.

SDO’39 - Vessem 1-1. Jop de Laat zette Vessem in de zesde minuut op aangeven van Frans van Diessen op voorsprong. Mike Gevers zorgde met een mooie stiftbal voor de gelijkmaker. Na rust waren beide pauze via afstandsschoten dicht bij de winst, maar het bleef bij een gelijkspel.

Vierde klasse F (Zuid 2)

SJVV – Olympia Boys 1-1. Op een nat veld behaalde Olympia Boys op bezoek bij SJVV een belangrijk punt in de strijd tegen directe degradatie. In de eerste helft kwam de ploeg uit Ommel op voorsprong. Olympia Boys kreeg een vrije trap, waar Marijn van Bussel achter de bal ging staan. Op schitterende wijze schoot hij de bal in het net: 0-1. In de tweede helft zag SJVV het meeste van de bal, maar had het moeite om echt door de Ommelse verdediging te breken. Uiteindelijk werd de stand toch nog gelijk getrokken, toen Daan Boerenkamp een corner binnen kopte, eindstand: 1-1.

ELI – Bavos 0-6. Door een grote overwinning op ELI pakte Bavos de winst in de tweede periode. Bavos-trainer Wim de Roy zag al snel dat het goed zat: ,,Tijdens de warming up kon je al zien dat we de sfeer heel ontspannen was en dat we scherp waren.” Die scherpte was goed terug te zien in de eerste helft, want Bavos trok de wedstrijd snel naar zich toe. Door doelpunten van Sem Sleegers en Loek van den Waardenburg stond het met rust 0-2. Na de rust ging Bavos gewoon verder en liep uit naar 0-6. Van de Waardenburg maakte zijn hattrick compleet, daar boven op lieten Pim van Lijssel en Tim Biemans het net ook nog trillen.

Vijfde klasse E (Zuid 1)

DEES - Rood-Wit’67 2-3. Na de 1-0 van Mitchell Smits bezorgden Geert Compen en Jordi van Leeuwen Rood-Wit’67 de voorsprong bij rust. Nick Luckassen maakte 1-3. Bart Dieker bepaalde de eindstand op 2-3.

Dosko’32 - Casteren 3-2. Willem Brouwer zette Dosko’32 in de eerste helft op voorsprong, voordat Casteren via een vrije trap van Siem van Esch op gelijke hoogte kwam. Na de pauze bracht Roy van der Meer de gasten op 1-2, daarna draaide Dosko’32 de wedstrijd om. Jody van Woerkum tekendende voor 2-2, voordat de zestienjarige Sem Wintermans bij zijn debuut de winnende goal maakte: 3-2.

De Bocht’80 - Riethoven 1-5. Willem Tops opende in een rommelig duel de score en Joey van Otten maakte 0-2, waarna Faruk Pinarbasi de ruststand op 1-2 bepaalde. Na de pauze tilden Guido van Dingenen (2) en Joey van Otten de stand naar 1-5.

Vijfde klasse F

GVV – Elsendorp 3-2. ,,We konden hier gewoon niet winnen vandaag”, concludeerde een teleurgestelde Elsendorp-trainer Marcel Verberkt na afloop. ,,We hadden negentig minuten lang druk op de goal van GVV.” Toch wist de thuisploeg na vier minuten op voorsprong te komen: 1-0. In de jacht op de gelijkmaker kreeg Elsendorp na twintig minuten een penalty die werd benut door Lars van der Cruijssen. Na de rust werd de wedstrijd ontsiert door een flink aantal kaarten voor GVV. De thuisploeg ontving zeven gele kaarten, waaronder twee keer geel voor de linksback, en een directe rode kaart, nadat de spits met een tackle met twee benen vooruit een tegenstander probeerde uit te schakelen. Met negen man wist GVV alsnog drie punten te pakken. Ze scoorden nog twee keer. Namens Elsendorp maakte Van der Cruijsen nog zijn tweede goal, eindstand: 3-2.